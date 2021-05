Picasso-verk solgt for trekvart milliard kroner

Pablo Picasso-maleriet «Femme assise pres d'une fenetre» ble solgt for 35 millioner dollar over prisvurdering. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et maleri av Pablo Picasso er solgt for nesten 745 millioner kroner hos auksjonshuset Christie's i New York.