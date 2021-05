Israel trekker uttalelse om bakkestyrker inne på Gazastripen

NTB

Israelske soldater har ikke gått inn på Gazastripen, opplyser Israels forsvar (IDF). Den tidligere uttalelsen var en kommunikasjonsfeil, opplyser IDF.

Like etter midnatt sendte IDF ut en uttalelse til mediene der det het at soldater var på Gazastripen. Nyhetsbyrået AFP fikk endog bekreftet opplysningen.

«Hærens talsmann Jonathan Conricus bekreftet at israelske soldater hadde gått inn på den palestinske enklaven, uten å oppgi noe antall», skrev AFP.

To timer senere sendte IDF ut en melding der de opplyste at forvirringen skyldtes intern kommunikasjonssvikt, og at det er «ingen soldater» på Gazastripen.