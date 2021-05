NTB

Amazon har 75.000 jobber ledig og tilbyr bonuser på 100 dollar til fullvaksinerte for å tiltrekke seg søkere i et trangt arbeidsmarked i USA.

Amazon søker sjåfører og lagerarbeidere og betaler minst 15 dollar timen etter at timelønnen nylig ble hevet. Nyansatte kan regne med rundt 17 dollar timen.

Amazon har ikke antydet at de har problemer med å få søkere, men det har andre bedrifter sagt nå som mange amerikanere igjen er arbeidssøkende.

Det er mange grunner til en mangel på søkere, blant dem at noen er redd for å få covid-19, at noen må bli hjemme for å passe barn og at noen bedrifter ikke betaler nok til at det blir høyere enn de 300 dollarene arbeidsløse for tiden får ekstra per uke.

McDonald's, Chipotle og andre restaurantkjeder har kunngjort lønnsøkninger for å lokke arbeidere tilbake, og Amazon sier de vil tilby en engangsbonus på opp til 1.000 dollar til nyansatte flere steder i landet.

Amazon er USAs nest største private arbeidsgiver etter Walmart. Selskapet har 1,2 millioner ansatte i verden.

USAs økonomi har tatt seg opp siden starten av året og arbeidsløsheten har sunket kraftig etter hvert som stadig flere blir vaksinert mot coronaviruset og president Joe Bidens stimuleringsplan slår inn.

Men apriltallene for sysselsetting var en skuffelse og viste at det bare ble skapt en firedel av ventede nye jobber. Denne uka ble det også notert rekordhøy inflasjon på 4,2 prosent.