13.000 tonn døde mink graves opp i Danmark

Arbeidet med å grave opp fire millioner døde danske mink er i gang. Dyrene ble avlivet i november for å stanse utbrudd av en mutert coronavirusvariant.

Rundt klokka 4 natt til torsdag ble gravemaskiner satt i sving for å gjøre det ubehagelige arbeidet i Nørre Felding ved Holstebro på Jylland.

– Når man kommer inn på området, er det en lukt av død. Det er en søtlig avfallslukt, sier nyhetsbyrået Ritzaus utsendte Mikkel Berg Pedersen.

Døde dyr ble deretter kjørt bort i lastebiler, melder TV Midtvest. De ble fraktet til et avfallsanlegg der de skal brennes. Rundt klokka 12 rapporterer sjefen på avfallsanlegget at dette arbeidet foregår uten problemer.

Torsdagens operasjon var en slags prøveoppgraving for å undersøke tilstanden til dyrene etter et halvt år under jorda.

Alle danske minkfarmer fikk beskjed om å avlive dyrene sine i november i fjor. Årsaken var funn av et mutert coronavirus på noen av farmene.

De døde dyrene ble først gravd ned, men et flertall på Folketinget besluttet at de skulle graves opp igjen for å brennes. Dette arbeidet begynner etter et halvt år fordi det vurderes at minken nå ikke lenger utgjør en smittefare. Målet er at alle dyrekadavrene skal være gravd opp og brent innen midten av juli.