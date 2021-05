Tesla setter foten ned for Bitcoin

NTB

Tesla godtar ikke lenger betaling med Bitcoin, kort tid etter at selskapet åpnet for bilkjøp med kryptovalutaen i mars i år. Hensyn til miljøet er begrunnelsen.

– Vi er bekymret over raskt økende bruk av fossile drivstoff til Bitcoin-utvinning og transaksjoner, spesielt kullkraft, som har de verste utslippene av alle drivstoff, skriver Tesla-grunnlegger Elon Musk på Twitter.

– Kryptovaluta er en god idé på flere nivåer. Vi mener den har en lovende fremtid. Men dette kan ikke skje på bekostning av miljøet, skriver han.

Bitcoin-verdien falt 5 prosent til 51.847 dollar etter Musks uttalelser.

Bitcoin-utvinning er basert på kompliserte og tidkrevende dataprosesser som krever mye energi og stadig mer datakraft. Vanlige datamaskiner er ubrukelige til dette. Spesialutviklede dataanlegg i store haller, blant annet i land der elektrisitet kommer fra kullkraft, brukes i stedet.

Tesla kjøpte selv Bitcoin verdt 1,5 milliarder dollar tidligere i år.

– Tesla kommer ikke til å selge noen Bitcoin. Vår hensikt er å bruke den til transaksjoner så snart den digitale gruvedriften går over til mer bærekraftig energibruk. Vi ser også på muligheten for å bruke andre kryptovalutaer som bruker mindre enn 1 prosent av Bitcoins energibruk, skriver Musk.

En studie fra Münchens tekniske universitet og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2019 konkluderte med at det globale bitcoin-nettverket på slutten av 2018 sto for utslipp av 22,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en stor by i Vesten eller et helt utviklingsland som Sri Lanka.