Nytt forsøk på å samle FNs sikkerhetsråd

NTB

Norge, Kina og Tunisia har enda en gang bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, denne gang fredag, forteller diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP.

De tre landene ber om at møtet blir holdt for åpne dører og at representanter for både Israel og palestinerne får bli med.

Hvis møtet blir holdt fredag, vil det være det tredje møtet denne uken der blant annet Norge er initiativtaker.

De to foregående møtene, som ble holdt bak lukkede dører mandag og onsdag, endte ikke med noen felles uttalelse. USA satte foten ned begge gangene.

– Det er mer et spørsmål om det er hensiktsmessig med en uttalelse nå eller ikke, sammenholdt med andre initiativer de har, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB onsdag.