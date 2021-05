Østerrikes statsminister etterforskes for å ha snakket usant

NTB

I Østerrike etterforskes statsminister Sebastian Kurz for å ha avgitt usann forklaring overfor en parlamentarisk komité.

Komiteen gransket hendelsene som førte til at regjeringen måtte gå av for to år siden.

Det var opposisjonen som tok initiativet til at Kurz skulle etterforskes. Presset øker nå ytterligere på Kurz og hans blågrønne regjering.

Finansminister og venn av Kurz, Gernot Bluemel, har allerede vært i statsadvokatens søkelys i flere måneder.

En talsperson for statsadvokatens kontor bekreftet onsdag overfor DPA at etterforskningen er innledet mot Kurz.