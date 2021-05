NTB

En israelsk soldat er drept i et rakettangrep fra Hamas, opplyser det israelske forsvaret.

Den 21 år gamle soldaten ble drept da en antitankrakett traff en jeep på grensen til Gazastripen onsdag morgen, skriver det israelske forsvaret på Twitter.

To andre ble såret i angrepet, som skjedde ved Netiv Haasara, like nord for grensen. Tilstanden til den ene av dem opplyses å være kritisk.