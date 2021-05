Dødstallet i Gaza stiger til 43

NTB

Dødstallet på Gazastripen er steget til 43, hvorav 13 kvinner og barn, melder Gazas helsedepartement.

Nesten 300 mennesker er i tillegg såret. Israel har gjennomført en lang rekke angrep i områder siden mandag, som følge av en skur av rakettangrep fra Gaza mot Israel.

Rakettene ble avfyrt som en respons på de hardeste sammenstøtene på mange år mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem. Mange er blitt skutt ned av israelske forsvarssystemer, og en del har også falt ned før de har krysset grensa til Israel.

En israeler er onsdag død og to andre såret etter at de ble angrepet fra Gaza, rett nord for grensa, mens de kjørte i en jeep. Dødstallet på israelsk side er seks, blant dem to palestinske israelere som ble drept da en rakett fra Gaza traff en bil i Lod.