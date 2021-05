To palestinere drept på Vestbredden

NTB

To palestinere er drept onsdag i to separate hendelser på den okkuperte Vestbredden.

En 16 år gammel palestiner ble drept i sammenstøt med israelske militære i Aqaba, nord for Nablus, lengst nord på Vestbredden, ifølge palestinske myndigheter. Israelske militære hadde ingen kommentar.

Bare noen få timer tidligere ble Hussein al-Titi truffet skutt og drept av israelske soldater i nærheten av flyktningleiren Fawwar i nærheten av Hebron, sør på Vestbredden.

Den israelske hæren sier at det var under sammenstøt med palestinere at mannen ble observert på et hustak, klar til å kaste en steinblokk på soldatene.