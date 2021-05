Sverige kutter ut AstraZeneca-vaksinen mot covid-19

Om noen uker vil ikke coronavaksinen til AstraZeneca lenger være i bruk i Sverige.

Om noen uker vil Sverige opphøre bruken av AstraZenecas coronavaksine som første vaksinedose, melder Sveriges Radio.

– Jeg vil tro tre uker til. Foreløpige opplysninger fra Folkhälsomyndigheten, som formidler informasjon fra regionene til meg, er at de trenger rundt 200.000 doser til. Og det vil jeg tro betyr denne uka, neste uka og kanskje en uke til, og deretter kommer vi til å sende dem andre steder. Da går de til tilbake inn i EU-potten, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til Sveriges Radio.

AstraZeneca er et svensk-britisk selskap.

Vil bli tilbudt Moderna eller Pfizer i stedet

De 200.000 dosene skal først og fremst gis til personer som venter på andre vaksinedose med AstraZeneca-vaksinen.

Dette innebærer at personer over 65 år som ikke har fått første vaksinedose, vil få tilbudt Moderna eller Pfizers vaksine i stedet.

I Norge har vaksinering med AstraZeneca vært stanset siden 11. mars. Folkehelseinstituttet har anbefalt å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

Høie lover avgjørelse snart

Helseminister Bent Høie lovet mandag en snarlig avgjørelse om AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene i Norge.

– Arbeidet med hovedkonklusjonene vil ikke ta lang tid, vil jeg tro, sier Høie til NTB etter en pressekonferanse mandag formiddag.

Mandag ble det klart at det såkalte Vorland-utvalget ikke anbefaler bruk av AstraZenecas og Janssens coronavaksiner som en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Et mindretall i utvalget åpner imidlertid for å dele ut vaksinen til frivillige.