Hamas svarte med raketter etter israelsk angrep

Brannmannskaper i byen Holon utenfor Tel Aviv etter at raketter fra Gaza var blitt avfyrt natt til onsdag. Foto: Heidi Levine/AP/ NTB Les mer Lukk

NTB

Hamas meldte natt til onsdag at over 200 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza.