Kvinnelig kultleder (45) funnet mumifisert i bolighus i USA – syv personer arrestert

Den døde kvinnen ble funnet på et soverom i delstaten Colorado forrige onsdag. Nå er syv personer knyttet til sekten «Love has won» arrestert.

Det var forrige onsdag at politiet aksjonerte mot et bolighus i Saguache County i Colorado. Årsaken til utrykningen var en bekymret telefon fra en far som mistenkte at hans to år gamle sønn ble holdt mot sin vilje i huset, skriver CBS Denver.

Mumifisert kvinnekropp

I huset fant de en mumifisert voksen menneskekropp liggende på et av soverommene. Like over kroppen var det laget et alter til minne for den omkomne. Basert på bevis på stedet mener politiet at den avdøde høyst sannsynligvis er den 45 år gamle kultlederen Amy Carlson, skriver BBC.

Det er ventet at avdødes identitet blir bekreftet i løpet av kort tid.

Toåringen samt en 13 år gammel jente ble funnet i god behold i huset og er blitt tatt hånd om av det amerikanske barnevernet, skriver NBC 2.

Syv personer er arrestert, siktet for likskjending, men det er foreløpig ikke mistanke om at døden ble forvoldt ved en straffbar handling. De syv siktede skal være tilknyttet sekten Carlson var leder for.

– Jeg har aldri sett en gruppe mennesker oppføre seg så likegyldig til en persons dødsfall, sier politimann Steven Hansen som arbeider tett på saken til BBC.

– Ingen mennesker fortjener dette

Funnet av den omkomne kom ikke som noe overraskelse på Carolsons familie, som er sikre på at det er henne som er funnet død.

– Hun er ikke helt uskyldig i dette. Hun valgte selv å bli en del av denne sekten. Men hun fortjener ikke det som har skjedd med henne. Ingen menneske fortjener dette, sier Carlsons søster Chelsea Renning.

Søsteren har i flere år levd i frykt for at noe slikt skulle skje med søsteren.

Mente hun var «Guds mor»

Lite vites om sekten «Love has won» som oppsto for rundt 10 år siden. Ifølge CBS Denver ble Carlson kontaktet av et medlem som mente at hun var en god kandidat til å bli leder for sekten. Ifølge avisen skal Carlson ha kalt seg selv «Guds mor», og skal også ha hevdet å være den gjenfødte Marilyn Monroe. Ifølge kultmedlemmene hadde hun et mål om å finne veien til en annen dimensjons.

Sekten skal ha hatt strenge regler for hvor mange timer man fikk sove og et krav om å alltid stå. Carlson skal ha vært syk i lengre tid, og det mistenkes at hun døde som følge av sykdom.

