Frykt for drivstoffmangel i USA etter nettangrepet på rørledning

NTB

Frykt for drivstoffmangel har ført til hamstring, og forurensningskrav er midlertidig fjernet flere steder i USA etter cyberangrepet på en stor oljerørledning.

Driften av oljefrøredningen til Colonial Pipeline er satt ut av spill etter at den ble utsatt for et dataangrep sist fredag.

Selskapet sier de håper å ha rørledningen, som leverer om lag 45 prosent av alt drivstoff til USAs østkyst, i drift igjen innen slutten av uken.

Stansen har likevel skapt frykt for at drivstoffmangel vil få prisene til å skyte i været før helligdagen Memorial Day, som er en uoffisiell oppstart for reisesesongen i landet. Tirsdag var det lange køer ved mange bensinstasjoner av folk som panikkjøpte bensin, diesel og annet drivstoff.

Ifølge oljeindustrianalytiker Patrick De Haan nådde den nasjonale gjennomsnittprisen tirsdag 2,97 dollar per gallon, tilsvarende om lag 3,8 liter. Det er det høyeste nivået siden 2018. Han advarer likevel mot å overreagere, og påpeker at prisen bensinstasjoner betaler for bensin bare har økt med et par cent i det sørøstlige USA. Han mener det ikke venter noe kraftig prishopp i området.

Tirsdag kunngjorde USAs miljødirektorat (EPA) en ukes lang pause i reglene for utslipp og luftforurensing i flere stater for å avhjelpe forsyningsproblemene.

Ifølge FBI står hackergruppen Darkside, som blir beskrevet av vestlige sikkerhetseksperter som et kriminelt nettverk, bak angrepet.