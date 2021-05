EU-godkjenning av Pfizer-vaksine for barn kan komme raskt

EMA prøver å fremskynde godkjenningen av Pfizer/Biontechs vaksine for bruk på barn. Godkjenningen kan komme innen måneden er omme.

NTB

EUs legemiddelbyrå EMA sier Pfizer/Biontechs vaksine raskt kan godkjennes for 12-15-åringer. Klarsignalet kan komme allerede denne måneden, sier EMA-sjefen.

– Foreløpig er målet å komme med en godkjenning i juni. Vi prøver å se om vi kan fremskynde det til slutten av mai, sier Emer Cooke til et knippe journalister fra store europeiske aviser. Hun sier EMA «er blitt lovet data fra kliniske tester og en studie i Canada i løpet av to uker».

Uttalelsen kommer samtidig med at USAs legemiddeltilsyn kunngjorde at de har gitt tommelen opp for å gi covid-19-vaksinen til 12-15-åringer.