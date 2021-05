Tidligere generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, advarer: Nato kan bli involvert i krig mot Kina innen 5 til 10 år

– Det er demokratiets fremtid som står på spill, intet mindre, mener Danmarks tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen.

Den tidligere Nato-sjefen mener det er sannsynlig med et kinesisk angrep mot Taiwan i løpet av de neste årene, og at USA vil gi et kraftig militært svar.