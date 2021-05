USA godkjenner Pfizer-vaksinen for barn

Det amerikanske legemiddelverket (FDA) opplyser mandag at de har gitt nødgodkjenning for bruk av Pfizer-vaksinen på barn ned til tolv år. Foto. Ted S. Warren/ AP/NTB

NTB

Det amerikanske legemiddelverket (FDA) har gitt nødgodkjenning for bruk av Pfizer-vaksinen på barn ned til tolv år. EU vurderer om det skal følge etter.

Etter at FDA har gitt tommelen opp, må USAs smittevernbyrå (CDC) også godkjenne den, noe som er ventet å ta et par dager.

Tidligere har bare barn fra 16 år og eldre blitt vaksinert. Pfizer er nå i gang med å teste vaksinen på barn under elleve år.

– Dagens endring gjør det mulig for en yngre del av befolkningen å bli beskyttet mot covid-19, noe som vil bringe oss nærmere en følelse av normalitet og en ende på pandemien, sier fungerende leder for FDA, Janet Woodstock, i en pressemelding mandag kveld.

Grundige vurderinger

Woodstock bedyrer overfor foreldre og foresatte at de kan være trygge på at nødgodkjenningen er gitt etter grundige vurderinger, som når tilsvarende godkjenninger er gitt tidligere.

Fra 1. mars i fjor til 30. april i år har CDC registrert 1,5 millioner smittetilfeller blant barn mellom 11 og 17 år i USA. Generelt har denne aldersgruppen et mildere sykdomsforløp enn andre, skriver FDA.

EU øker tempoet

Lederen for EUS legemiddelbyrå EMA, irske Emer Cooke, sa sent mandag kveld at en tilsvarende godkjenning av Biontech/Pfizer-vaksinen for 12 til 15-åringer kan komme allerede i slutten av mai.

– Fram til nå har målet for en godkjenning vært satt til juni, men vi prøver nå å se om vi kan framskynde det til slutten av mai, sa Cook til flere medier.

Hun opplyste at EMA hadde mottatt forskningsdata fra legemiddelselskapet og at de var blitt lovet data fra kliniske studier og fra en studie i Canada, i løpet av to uker.

– Vi vil sette fart i evalueringen, sier Cook.