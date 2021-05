Pfizer/Biontech trenger ingen justering for å virke mot nye coronavarianter

NTB

Coronavaksinen utviklet av Biontech og Pfizer trenger foreløpig ingen justering for å virke mot nye coronavarianter, melder tyske Biontech.

Biontech utviklet vaksinen i samarbeid med Pfizer og sier at det enn så lenge ikke foreligger bevis for at den må modifiseres.

– Der ingenting som viser at det er nødvendig å endre vaksinen for at den skal virke mot de mest sentrale coronavariantene som har dukket opp, sier Biontech i sin kvartalsrapport.