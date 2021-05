Mexico by synker i raskt tempo: Risikerer å bli klemt sammen

Forskere har på bakgrunn av data innsamlet gjennom 115 år, sammenstilt med GPS-data fra de siste 24 år, konkludert med at det ikke lenger er mulig å stanse prosessen med at Nexico by synker år for år, noe som vil få katastrofale følger på sikt. (Photo/Rebecca Blackwell)

En av verdens hurtigst voksende byer, Mexico by, er i faresonen. Forskere advarer mot at byens vannforsyning og kloakksystem kan bryte sammen.

Årsaken til advarslene er at byen synker år for år.

Forskerne har kartlagt grunnforholdene og konkludert med at leirlagene under Mexico by risikerer å bli klemt sammen med 30 prosent i løpet av de neste 150 år. Det øvre leirlaget er allerede presset sammen 17 prosent.

– Ikke håp

– Selv om vannivået blir hevet er det ikke håp om å gjenskape størstedelen av det tapte jordnivået og den tapte lagringsplassen i grunnvannmagasinene, skriver forskerne bak studiet, ifølge ScienceAlert.

Byen ligger delvis på en tørrlagt sjøbunn, noe som forårsaker alvorlige setningsskader. De topografiske forholdene har, sammen med en voksende industri og økt bilbruk, skapt en av verdens verste luftforurensninger, ifølge Store norske leksikon.

Kan forgifte vannforsyningen



Den akselererende nedsynkingen truer med å ødelegge byens kloakksystem og forgifte vannforsyningen.

Problemet er ikke av nyere dato, men har pågått over flere ti år. Men nå ser forskerne at utviklingen er irreversibel, noe som vil kunne få store konsekvenser for byens om lag 20 millioner innbyggere, skriver Videnskab.dk.

I dag mangler over en million husstander tilgang til rent vann, og mange av de fattigste bor i områder som vil være mest utsatt for fremtidige ødeleggelser av infrastruktur for vann og kloakk.

Vil få katastrofale følger



Forskere har på bakgrunn av data innsamlet gjennom 115 år, sammenstilt med GPS-data fra de siste 24 år, konkludert med at det ikke lenger er mulig å stanse prosessen, som vil kunne få katastrofale følger.

Mexico by er trolig Amerikas eldste by og antas å være grunnlagt i 1176. Byen ligger midt i den brede Mexicodalen, sør for det store sentralplatået, i en høyde av cirka 2.250 meter over havet omgitt av fjelltopper og vulkaner.

Video: Forskere gjorde historisk funn: – Ble slukt av havet for 8000 år siden