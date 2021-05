Spansk jubel over lettelser i tiltakene – ekspert advarer

Festglade spanjoler samlet seg på en strand i Barcelona i helgen for å feire at det går mot mer normale tider. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

I Spania jubles det for at den seks måneder lange nedstengningen er over. En epidemiolog advarer imidlertid om at pandemien er langt fra over.