Skolejenter mål for sjokkerende terrorangrep i Kabul

En såret skoleelev blir transportert bort etter angrepet vest i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mange av ofrene for lørdagens terrorangrep i Kabul var skolejenter i alderen 11 til 15 år. Angrepet er et illevarslende tegn for hvordan framtiden vil bli.