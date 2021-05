Erlend Ness ble coronasyk i Nepal – nå går landet en skummel fremtid i møte

– Det finnes kanskje ikke et kjipere sted i verden å bli coronasyk enn på Mount Everest, sier Erlend Ness fra Trondheim. For to uker siden ble han smittet på vei opp verdens høyeste fjell.

Erlend Ness ble coronasyk da han skulle bestige Mount Everest. Nå frykter landet å bli like hardt rammet som India.

Denne uken skrev BBC at flere klatrere og sherpaer ved base campen på Mount Everest har testet positivt for coronaviruset. Base campen ligger på 5400 meters høyde, og fungerer som et utgangspunkt for bestigninger av fjellet.

Her tilbringer klatrere flere uker for å venne seg til den tynne luften, før man begir seg ut på strekket mot toppen.

Erlend Ness (57) fra Trondheim ankom denne uken Norge etter et opphold i Nepal. Ness hadde i over tre år planlagt å bestige verdens høyeste fjell, men da han nådde base campen begynte han å merke at noe var galt. I begynnelsen trodde han det var snakk om høydesyke.

– Full krise og katastrofe

Etter å ha innsett at det ikke var mulig å fortsette turen, ble han fløyet ned fra fjellet med helikopter til et sykehus i hovedstaden, Kathmandu. Her tilbrakte han de neste syv dagene på isolat etter å ha testet positivt for coronaviruset.

– Det finnes kanskje ikke et kjipere sted i verden å bli coronasyk enn på Mount Everest, forteller han til ABC Nyheter.

I tillegg til høydemetrene og lite oksygen, er det svært problematisk å komme seg ned fra fjellet etter man har blitt syk.

– Det hadde vært helt umulig for meg å gå ned igjen, forteller han.

Han frykter nå at flere klatrere kan bli smittet i base campen, men ikke utvikle symptomer før de kommer lenger opp i fjellet.

– Da er det full krise og katastrofe, for hit kommer ikke redningshelikoptrene, forklarer Ness.

Ingen smitteverntiltak

Ness forteller at det ikke var noen smitteverntiltak som var organisert av myndighetene da han var på vei opp fjellet.

– Dette var noe vi selv hadde ansvar for i hvert team. Vi holdt avstand og spritet hendene, i tillegg til at vi alle hadde testet negativt før vi dro.

Han forklarer at base campen er utstyrt med et legeteam, men de er langt fra godt nok rustet om det bryter ut et smitteutbrudd der.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Flere telt er satt opp på base campen, som ligger på 5000 høydemeter. Les mer Lukk

Myndighetene nekter

Ifølge BBC har myndighetene i Nepal benektet at det har blitt bekreftet smittetilfeller på Mount Everest i frykt for at dette vil føre til en nedstenging av fjellekspedisjonene.

I 2020 var det ikke mulig å bestige fjellet, og landet har tapt masse penger på at ekspedisjonene ble satt på vent.

Ness forteller at han selv ikke har testet positivt på coronaviruset ifølge de nepalske myndighetene.

– De sier at det ikke er riktig og at de ikke har fått noen rapporter på det, sier han.

Fulgte nøye med

I etterkant av Ness' tur til Nepal har han mottatt massiv kritikk for å reise midt under pandemiens hete.

Han forklarer at han og reisefølge sitt lenge hadde fulgt smittesituasjonen i Nepal, og i slutten av mars, rett før Ness hadde avreise, var det nærmest ingen smittetilfeller i landet. Nå har det derimot eksplodert.

Erlend Ness på vei opp til base campen på Mount Everest. Les mer Lukk

– Jeg har ingen problemer med å skjønne at jeg blir kritisert, men bakgrunnen for at jeg reiste var at vi hadde fulgt nøye med på smittesituasjonen. Hadde denne smittetoppen kommet tidligere hadde vi avlyst, sier Ness.

Han understreker at det ville vært helt uaktuelt å dra på noen utenlandsferie, men her var tanken at de skulle rett opp i fjellet.

– Vi regnet med at det var helt trygt.

– Et grusomt innblikk i Nepals fremtid

Coronaviruset har herjet i India de siste ukene, og landet har mistet flere tusen liv til viruset. I nabolandet Nepal har det lenge sett mye lysere ut, men nå går landet en skummel fremtid i møte.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Bildet illustrerer daglige smittetilfeller i Nepal og India per 100.000 innbygger. Les mer Lukk

CNN skriver at landet nå rapporterer om 20 smittetilfeller daglig per 100.000 innbygger. Dette er ganske like tall som India rapporterte om for to uker siden.

Forrige helg kom 44 prosent av coronatestene i Nepal tilbake positive, ifølge Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger.

– Det som skjer i India nå er et grusomt innblikk i Nepals fremtid om vi ikke kan begrense den siste økningen i smitte, sa Nepals formann i Røde Kors, Dr. Netra Prasad Timsina i en uttalelse.

For bare en måned siden rapporterte Nepal om 100 smittetilfeller dagen. Nå har tallet steget til mer enn 8600, skriver CNN.

Åpne grenser til India

Grensene mellom India og Nepal har lenge vært åpne, og flere Nepalere har virksomheter i India og motsatt.

Flere indere skal ha flyktet fra Indias andre smittebølge, med et håp om å få enklere tilgang til helsevesenet i Nepal.

Nepal har nå skjerpet innreisereglene på grensene, men det er fortsatt mulig å krysse grensene via 13 av 35 grensepunkter, ifølge Nepals utenriksminister, Pradeep Kumar Gyawali.

Tidligere har ikke de reisende mellom landene behøvd å teste seg, men det er nå pålagt.

Ifølge Dr. Sameer Mani Dixit, en helseforsker i Nepal, kom disse tiltakene alt for sent, og viruset hadde for lengst begynt å spre seg i Nepal da tiltakene ble innført.