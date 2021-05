Åttitallsikonet Tawny Kitaen (59) er død

Julie E. «Tawny» Kitaen ble kjent som både skuespiller og modell.

Flere amerikanske medier melder om dødsfallet, deriblant Deadline.

Ifølge nettstedet kan bandet Whitesnake takke Kitaen for en del av æren for at musikkvideoene «Here I go Again» og «Is This Love» ble så store hiter på 1980-tallet. Skuespilleren og modellen hadde en fremtredende rolle i begge musikkvideoene.

Hun endte også opp med å gifte seg med Whitesnake-vokalist David Coverdale i 1989. Ekteskapet var kortvarig og hun giftet seg senere med baseball-spilleren Chuck Finley, som hun fikk to døtre med.

Hun spilte filmen «Bachelor Party» med en ung Tom Hanks i 1984 og har også gjort gjesteopptredener i flere TV-serier som Seinfeld og CSI.

Skuespilleren døde fredag og dødsårsaken er ikke kjent.