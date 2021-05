EU sikrer ytterligere 1,8 milliarder Pfizer-vaksiner

NTB

En ny avtale sikrer EU ytterligere 1,8 milliarder doser av vaksinen fra Pfizer/Biontech de kommende årene.

– Glad for å kunngjøre at EU-kommisjonen nettopp har godkjent en kontrakt med en garanti på 900 millioner doser, skriver EU-president Ursula von der Leyen på Twitter.

Viktig for Norge



Kontrakten inkluderer dessuten også en opsjon på ytterligere 900 millioner doser av vaksinen, som har vært en essensiell del av EU-landenes vaksineprogram, også her i Norge.

Avtalen gjelder over en periode fram til 2023.

Von der Leyen skriver også at ytterligere kontrakter og vaksineteknologi er på vei, uten å utdype dette nærmere.

EU kunngjorde for en drøy måned siden at kontraktsforhandlinger var satt i gang, og von der Leyen uttalte da at EU var nødt til å satse på vaksineteknologi som har vist at de duger.

Fire coronavaksiner godkjent i EU og Norge

Totalt er det godkjent fire coronavaksiner i EU og Norge. Dette er nevnte Pfizer/Biontech, samt Moderna, AstraZeneca og Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson.

De to sistnevnte har imidlertid vært gjenstand for pauser og stans knyttet til alvorlige bivirkninger. Dette har ikke vært tilfelle for de to førstnevnte.