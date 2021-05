EUs romovervåkningsprogram om Long March 5B: Her vil løpsk kinesisk romrakett lande

Aerospace Corporation la sent fredag ut en tweet som indikerer at nedslagspunktet trolig vil finne sted i et område nær den nordlige øya New Zealand, men utelukker ikke at nedslaget i teorien kan skje hvor som helst over store deler av planeten.

EUs romovervåkningsprogram (EUSST) har konkludert med at den kinesiske romraketten, som går ukontrollert i bane rundt jorden, mest sannsynlig vil styrte i havet eller i ubebodde områder på Jorden.

Tidligere denne uken skjøt Kina opp en av sine største raketter, Long March 5B. Målet er å etablere en ny romstasjon.

Under oppskytningen skulle en hjelperakett etter planen frigjøres og deretter falle mot Jorden på en utvalgt posisjon i et av verdenshavene.

Men alt gikk ikke ikke som planlagt da den 21 tonn tunge rakettdelen havnet i jordens omløpsbane. Dermed har ingen lenger kontroll på den.

Dette har utløst frykt for at de blytunge rakettrestene kan treffe bebodde områder og forårsake stor skade på mennesker og bygninger.

Forventer at raketten vil styrte i havet

Nå melder imidlertid EUs romovervåkningsprogram (EUSST) at raketten trolig vil treffe Jorden lørdag mellom klokken 18.30 og søndag klokken 07.30.

EUSST mener derfor at risikoen for alvorlig skade på mennesker er liten da det forventes at raketten vil styrte ned over havet eller i ubeboede områder.

Aerospace Corporation la sent fredag ut en tweet som indikerer at nedslagspunktet trolig vil finne sted i et område nær den nordlige øya på New Zealand, men utelukker ikke at nedslaget i teorien kan skje hvor som helst over store deler av planeten.

Hemmelig kinesisk romeksperiment?

Professor John Leif Jørgensen fra DTU Space mener raketten kan være en del av et hemmelig kinesisk romeksperiment, skriver EkstraBladet.



En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, sa på en pressekonferanse fredag ​​at det var vanlig praksis over hele verden at deler av romraketter brenner opp når de kommer inn i atmosfæren igjen.

– Kina følger nøye med på tilbaketrekningen til atmosfæren. Så vidt jeg vet er den øvre fasen av denne raketten deaktivert, noe som betyr at de fleste av dens deler vil brenne opp, noe som gjør sannsynligheten for skade på luftfart, anlegg og aktiviteter ekstremt lav, sier Wenbin ifølge en oversettelse på departementets nettsider, melder CNBS.

USA har ingen planer om nedskyting



USAs forvarsminister Lloyd Austin sier at USA ikke har noen planer om å skyte ned raketten.

– For de av oss som opererer i romfartsområdet, er det et krav, og det bør være et krav, om å operere på en trygg og gjennomtenkt måte, og sørge for at vi tar slike ting i betraktning når vi planlegger og gjennomfører operasjoner, sier Austin, ifølge BBC.

Også i fjor falt deler av en kinesisk rakett ned i Atlanterhavet. Ifølge NASA kunne raketten like gjerne ha truffet det amerikanske fastlandet i stedet for Atlanterhavet.

