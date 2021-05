Sturgeon gir nytt løfte om skotsk løsrivelse

NTB

SNP-leder Nicola Sturgeon lover igjen en avstemning om skotsk uavhengighet. Valgresultatene blir klare lørdag, men mye tyder på gjenvalg for partiet hennes.

Sturgeon lover «muligheten til å velge en bedre framtid», kort tid etter å ha blitt gjenvalgt til sitt sete i det skotske parlamentet. Det vil i så fall skje etter coronapandemien, når «tiden er inne», la hun til.

Resultatene fra valget på det skotske parlamentet kommer først lørdag. Mye tyder på at Sturgeons nasjonalistparti SNP blir gjenvalgt, og kan få flertall i nasjonalforsamlingen.

I så fall vil SNP etter hvert til søke et flertall i parlamentet i Edinburgh for skotsk løsrivelse, for så å presse statsminister Boris Johnson til å tillate nok en folkeavstemning.

Et flertall stemte i 2014 for å fortsette å være en del av Storbritannia, og Johnson har sagt at den avstemningen var en mulighet man får én gang i løpet av en generasjon.