Palestinere raser mot mulige utkastelser i Jerusalem – får FN-støtte

NTB

Strid om eiendom og mulig utkastelse av palestinere setter sinnene i kok i Øst-Jerusalem. Et FN-byrå ber innstendig om at utkastelsene avblåses.

To kvelder på rad har det vært harde sammenstøt mellom israelsk politi og palestinske demonstranter i Jerusalem.

Striden har vart i flere år, også i rettsvesenet, og mandag skal saken avgjøres i høyesterett. På den ene siden er fire palestinske familier som risikerer å bli kastet ut av hjemmene sine, på den andre siden står israelske jøder som mener at palestinerne bor på eiendommer som tilhører dem.

Boligene ligger i nabolaget Sheikh Jarrah like ved Jerusalems gamleby i israelsk-annekterte Øst-Jerusalem.

Fredag ba en talsmann for FNs menneskerettskommissær, Rupert Colville, om at Israel avblåser alle tvangsutkastelser umiddelbart.

– Ulovlig konfiskering

– Vi ønsker å understreke at Øst-Jerusalem fortsatt er en del av okkupert palestinsk territorium der internasjonal humanitær rett gjelder, sa Colville på en pressekonferanse i Genève.

– Den okkuperende makt kan ikke konfiskere privat eiendom i okkupert område, sa han og føyde til at det i henhold til folkeretten er ulovlig å overføre sivilbefolkninger til okkupert territorium og at dette derfor kan utgjøre en krigsforbrytelse.

Rupert Colville ber også Israel respektere ytringsfriheten og friheten til å demonstrere, samt at myndighetene bruker så lite makt som mulig.

Tidligere i år kom en domstol i Jerusalem fram til at boligene tilhører jødiske familier. Retten viste til kjøp som ble gjort da hele det historiske Palestina, inkludert det som i dag er Israel, var under britisk styre.

Eide boligene før 1948

De jødiske saksøkerne hevdet at familiene deres mistet eiendommene under krigen som fulgte opprettelsen av staten Israel i 1948, en konflikt som også førte til at hundretusener av palestinere ble fordrevet fra sine hjem.

I henhold til israelsk lov kan jøder som kan bevise eierskap til boliger før 1948, få dem tilbake. Den samme retten gjelder ikke palestinere.

Palestinerne har på sin side lagt fram dokumentasjon på at de kjøpte eiendommene av jordanske myndigheter, som styrte Øst-Jerusalem fra 1948 til 1967.

Både onsdag og torsdag kveld brøt det ut harde sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelsk politi. Onsdag kveld ble 22 palestinere såret, ifølge Røde Halvmåne. Elleve personer ble pågrepet.

Natt til fredag ble 15 palestinere pågrepet etter at det ble kastet stein mot politi og kjøretøy i det aktuelle nabolaget.

Flere drept

Få timer etter kom meldingen om at to palestinere var drept på den okkuperte Vestbredden etter at de ifølge israelsk politi åpnet ild mot en israelsk kontrollpost nær Jenin. En tredje palestiner ble såret.

Det har vært flere voldsepisoder med dødelig utgang denne uken. En israelsk 19-åring ble drept og to andre såret da det ble skutt mot tilfeldige personer fra en bil på Vestbredden. Torsdag ble en mistenkt palestiner pågrepet i forbindelse med saken.

Onsdag kveld ble en 16 år gammel palestiner skutt og drept av israelske styrker i et sammenstøt ved byen Nablus på Vestbredden. Det ble kastet brannbomber mot soldatene, ifølge det israelske militæret.

Nekter å flytte

Blant innbyggerne i bydelen i Øst-Jerusalem er det sterke følelser i spill.

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggere i nabolaget kan ikke godta at dette er deres jord, dette er vår jord, sier 77 år gamle Nabeel al-Kurd, en av dem som trues med å bli kastet ut.

Israelske Yehonatan Yosef beskylder på sin side palestinerne for å avvise ethvert kompromiss.

– Det er deres problem, sa han og gjør det klart at de jødiske familiene vil gjøre som de vil med eiendommene dersom høyesteretts kjennelse er i deres favør.

Også høyesterett har bedt partene om å inngå et kompromiss.

Ber Israel stoppe

FNs Midtøsten-utsending Tor Wennesland sier at utviklingen «i forbindelse med utkastelsen av palestinske familier i Sheikh Jarrah og andre nabolag i det okkuperte Øst-Jerusalem er bekymringsfull».

– Jeg oppfordrer Israel til å stanse rivingen av hus og utkastelsene i tråd med forpliktelsene i folkeretten, sier han.

Israel erobret Øst-Jerusalem sammen med resten av Vestbredden i 1967 og annekterte byen, noe som ikke er anerkjent av verdenssamfunnet.