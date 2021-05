Amerikanske eksperter: Kinesisk rakett treffer trolig jorden i løpet av helgen

Den kinesiske raketten som ved uhell havnet i bane rundt jorden vil trolig stupe inn i atmosfæren og treffe jorda i løpet av helgen.

Tirsdag skrev ABC Nyheter om den kinesiske raketten Long March 5B som går ukontrollert i bane rundt jorden. Da var det usikkert hvor og når rakett-delene kom til å regne ned på planeten, og i verste fall treffe befolkede områder.

Nå mener amerikanske eksperter, som har overvåket raketten siden hendelsen fant sted, at delene trolig vil treffe jorda i løpet av helgen, skriver BBC.

Et ukontrollert stup inn i atmosfæren

Long March 5B ble skutt opp i Wenchang i Hainan-provinsen i Kina torsdag 29. april. Les mer Lukk

Det var forrige måned at uhellet fant sted. under oppskytningen slapp Long March 5B av en hjelperakett. Planen var at denne skulle falle ned på et forhåndsbestemt sted i sjøen, men i stedet havnet den 21 tonn tunge rakettdelen i jordens omløpsbane.

Ifølge BBC er raketten det største objektet som tar et ukontrollert stup inn i vår atmosfære på flere tiår. Forskere har vært usikre på om de skulle skyte ned raketten.

– Vi har håp om at den lander et sted hvor den ikke kan utgjøre skader på mennesker. Forhåpentligvis et sted i havet, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin til BBC.

Morgentimene søndag

Flere eksperter peker på morgentimene søndag som det høyst sannsynlige krasjtidspunktet, men de påpeker at slike beregninger lett kan slå feil.

De regner med at store deler av fartøyet vil brenne opp på reisen gjennom atmosfæren, men det er ikke utenkelig at de mer varmeresistente delene klarer seg fint hele veien ned til jorda.

– Uansvarlig

Modellen fra The Aerospace Corporation viser hvor raketten sannsynligvis vil treffe. Les mer Lukk

Det at jorda er dekket av store langstrakte hav gjør sannsynligheten mindre for at delene skal treffe mennesker, og de landområdene ekspertene mistenker kan bli rammet er ikke befolkede områder.

Amerikanske forskere omtaler hendelsen som uansvarlig.

– Vi mener absolutt at dette er uansvarlig, sier astrofysiker Jonathan McDowell.

Kina, som har holdt godt øye med raketten siden hendelsen fant sted, stiller seg uforstående til kritikken.