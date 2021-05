MH370-mysteriet: Piloten kan ha endret fart og retning for å skjule spor

Et orionfly fra Royal New Zealand Air Force på leting etter Malaysia Airlines MH370. Flyet er fortsatt ikke funnet, og det verserer mange teorier om hva som egentlig kan ha skjedd. Foto: AP / NTB scanpix.

Nye bevis kan tyde på at det savnede flyet fra Malaysia Airlines trolig tok en uventet U-sving før det forsvant fra radaren.

Boeing 777-flyet med 239 mennesker om bord, de fleste fra Kina, er fortsatt ikke funnet. MH370 var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing fredag 8. mars 2014.

Hva som egentlig skjedde om bord på flyet, er fortsatt et mysterium. Gransking av bakgrunnen til alle i mannskapet og alle passasjerene har heller ikke gitt noen klare svar.

– En nøye planlagt rute for å unngå å gi en klar idé om hvor han var på vei

Nå tyder nye bevis på at piloten bevisst kan ha endret både farten og flyruten for ikke å etterlate spor. Det skriver australske medier.

– Piloten, Zaharie Ahmad Shah, tok en nøye planlagt rute for å unngå å gi en klar idé om hvor han var på vei, uttaler luftfartsingeniør Richard Godfrey. Han har brukt flere år på å undersøke hva som kan ha skjedd med det savnede flyet.

Godfrey har forsøkt å gjenskape flyets siste bevegelser ved å bruke data fra Weak Signal Propagation, som er et globalt nettverk av radiosignaler. Når et fly krysser disse signalene, så etterlates spor. I tillegg er disse radiosignalene sammenlignet med data fra satelittelefonen i cockpiten.

– Kan brukes til å identifisere og lokalisere MH370

– Begge system er designet til et annet formål enn å identifisere og lokalisere fly, men bruker man de to systemene sammen, kan de brukes til å identifisere og lokalisere MH370 under flyruten i det Indiske Ocean, mener Richard Godfrey.

Forsvinningen utløste luftfartshistoriens største leteoperasjon i et 120.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet. Letingen har kostet enorme summer.

Noen få vrakdeler som med stor sikkerhet er fra flyet, er funnet på Reunion og andre øyer langs østkysten av Afrika.

Flyets «blipp» på radarene sloknet underveis

I en av rapportene etter ulykken pekes det på flere mulige forklaringer, blant annet svikt hos flygelederne, samt at kursen til Malaysia Airlines-flyet kan ha blitt endret manuelt.

Det er heller ikke utelukket at noen andre enn pilotene kan ha fått flyet ut av kurs.

Flyets «blipp» på radarene sloknet underveis fra Kuala Lumpur til Beijing. Hverken flyet, registratorer etter noen av de 239 menneskene om bord er funnet.

