Atlantas ordfører tar ikke gjenvalg

NTB

Ordføreren i Atlanta i delstaten Georgia, Keisha Lance Bottoms, kunngjorde torsdag at hun ikke stiller til gjenvalg til høsten.

I et langt brev oppgir hun ingen grunn, men hun understreker at hun ikke er redd for motparten.

Bottoms ble gjenvalgt for fire år siden. Hennes tid som ordfører har vært preget av strid og konflikter med den republikanske guvernøren, men også av stadig mer nasjonal oppmerksomhet.

Den 51 år gamle afroamerikanske demokraten Bottoms var blant de første til å gi sin støtte til Joe Biden som kandidat, og sto på hans liste over mulige visepresidentkandidater. Kamala Harris ble i stedet valgt.