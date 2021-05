Professor frykter dansk vaksine-nei kan øke skepsis i andre land

NTB

En dansk professor frykter at Danmarks nei til AstraZeneca og Johnson & Johnson kan øke vaksineskepsisen i land som bruker disse to preparatene.

Michael Bang Petersen er professor i statsvitenskap ved Aarhus universitet og leder av Hope-prosjektet som undersøker folks atferd under pandemien i flere forskjellige land.

Han mener det ikke bare er det danske vaksineprogrammet som blir påvirket når to kjente vaksiner blir ekskludert. Han er redd for at vaksineskepsisen skal øke i andre land som allerede bruker disse to, og som ikke trenger negativ omtale.

Ingen lever isolert

– Det ett land gjør, blir omtalt i nyhetene i andre land. De er i samme båt ute i verden. Det ett land gjør, har følger for andre, sier han. Det mener han danske helsemyndigheter bør ha i tankene.

De skal selvsagt først og fremst håndtere danske forhold og danskenes helse, men man må altså ta med den internasjonale situasjonen i sine overveielser, sier Bang Petersen.

De to vaksinene er fjernet fra det danske vaksineprogrammet siden de er satt i forbindelse med sjeldne, men alvorlige bivirkninger. I Norge skal regjeringens ekspertutvalg komme med sin vurdering av disse vaksinene innen 10. mai.

Professor Bang Petersen opplyser at Hope-prosjektet ennå ikke har data for hvordan den danske beslutningen om å utelukke to vaksiner har slått ut blant dansker flest, heller ikke hvordan nyheten er mottatt i andre land. Det er tross alt bare noen dager siden beslutningen ble fattet.

Klar tendens

Men det var en klar tendens da AstraZeneca første gang ble satt på pause i Danmark i midten av mars.

– Vi kan se av data innsamlet i andre land at vaksinevilligheten fikk en knekk i europeiske land. Inntil da hadde den økt. Så det kan godt være at denne nyheten bremset en positiv utvikling, sier Bang Petersen.

Han mener at spørsmålet om hvilken påvirkning den danske beslutningen har internasjonalt, ikke har noen stor plass i den danske debatten. Heller ikke blant danskene selv synes utelukkelsen av to vaksiner å ha ført til noen oppblomstring av skepsis.

– Dette skyldes blant annet at danskene har stor tiltro til sine helsemyndigheter og til dem som har fattet beslutningene, sier professoren.