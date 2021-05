Lavere metanutslipp kan bremse global oppvarming

Senatorene Chuck Schumer og Martin Heinrich sier at demokratene har lagt fram forslag om å tette lekkasjer fra olje- og gassektoren for å begrense metanutslippene. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

For en billig penge kan verden redusere utslipp av metan med nesten 30 prosent. Det ville være et betydelig bidrag til å bremse global oppvarming, ifølge FN.

Kutt i metanutslippene ville også hindre 250.000 for tidlige dødsfall og tap av 26 millioner tonn avlinger, ifølge en rapport fra FNs utviklingsprogram UNEP.

CO2 står for tre firedeler av den globale oppvarmingen. Men metangass spiller også en betydelig rolle.

Metangass har en langt kraftigere drivhuseffekt enn CO2, men har til gjengjeld mye kortere levetid. Konsentrasjonen av metangass i atmosfæren er mer enn doblet siden den industrielle revolusjon.

Menneskelig aktivitet

Over halvparten av verdens metanutslipp skyldes menneskelig aktivitet som utvinning av olje og gass, landbruk og avfallshåndtering.

Men tekniske løsninger, stort sett i olje- og gass-sektoren og avfallssektoren, er lett tilgjengelig og kan redusere utslippene med 30 prosent over ti år. Sammen med andre tiltak kunne reduksjonen være på så mye som 45 prosent, ifølge rapporten.

For eksempel ville reparasjon av lekkasjer i olje- og gassbrønner og kullgruver bidra sterkt til å redusere utslippene.

Dette har Biden-administrasjonen allerede tatt initativ til i USA.

I 2020 fant en annen rapport at lekkasjer fra lagring og transport av gass tilsvarer de årlige CO2-utslippene til Frankrike og Tyskland.

Også endringer i foret i husdyrsektoren og utskilling av bioavfall fra annet avfall ville være viktig, ifølge rapporten.

0,3 grader mindre stigning

Om metanutslippene reduseres med 45 prosent, kunne det hindre 0,3 grader oppvarming over de neste 20 årene, og samtidig redusere ozonnivået på bakkenivå.

Parisavtalen innebærer at verdens land forplikter seg til å holde klodens oppvarming godt under 2 grader i forhold til preindustrielle tider, fortrinnsvis under 1,5 grader.

Hittil har temperaturen allerede steget med 1,2 grader, nok til å gjøre tørke, hetebølger og superstormer betydelig mer alvorlig.

– Ikke å kutte metanutslippene når løsningene er lett tilgjengelig er etisk uholdbart, sier Joeri Rogelj, forskningsdirektør på Grantham Institute ved Imperial College i London.