Dobbelt så mange kan ha dødd av corona

NTB

Dobbelt så mange kan ha dødd av coronaviruset i verden som de offisielle tallene viser, ifølge en ny studie.

Så mange som 6,9 millioner mennesker kan ha dødd av viruset sammenlignet med de drøyt 3,2 millioner dødsfall som er registrert av Johns Hopkins-universitetet.

Trolig over 900.000 døde i USA



Beregningene til forskerne ved University og Washington viser også at dødstallet i USA kan være 905.000, mens det offisielle tallet nå er 580.000.

De offisielle tallene på døde er nært knyttet til hvor mange som er testet som gjøres i hvert land.

I tillegg kan det være mange andre årsaker til at de offisielle tallene er så lave, blant annet at dødsfall andre steder enn på sykehus ikke er talt med, eller at avdøde pasienter ikke er testet for covid-19.

Tre ganger så mange døde i India



Forskerne tror de største avvikene er i India, der det kan være tre ganger så mange dødsfall som det offisielle tallet på 221.000, og i Russland, hvor tallet kan være fem ganger så høyt som det offisielle 109.000.

De sier de har fem land der de mener at minst en halv million mennesker er døde av viruset. I tillegg til de tre nevnte, gjelder det også Brasil og Mexico.