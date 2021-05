Nye sammenstøt i Jerusalem

En palestinsk ungdom er arrestert i forbindelse med protester mot at palestinske familier kastes ut av sine hjem i Sheilh Jarrah-nabolaget i Øst-Jerusalem. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

NTB

For andre kveld på rad var det torsdag sammenstøt i Jerusalem mellom palestinere og israelere som strides om hus og eiendom.

Israelske bosettere og palestinere som frykter at de skal miste hjemmene sine i Sheikh Jarrah-nabolaget, kastet stein og stoler på hverandre inntil politiet grep inn og arresterte sju personer.

Israelsk høyesterett kommer mandag med en kjennelse om en gruppe israelere har rett til å tilegne seg hjemmene til fire palestinere.

Israelerne hevder at deres familier mistet eiendommene under krigene rundt opprettelsen av Israel i 1948, mens de palestinske familiene har lagt fram dokumentasjon på at de kjøpte eiendommene av jordanske myndigheter, som styrte Øst-Jerusalem fra 1948 til 1967. Palestinerne tapte i en lavere domstol.

Nekter å flytte

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggere i nabolaget kan ikke godta at dette er deres jord, dette er vår jord, sa 77 år gamle Nabeel al-Kurd, en av dem som trues med å bli kastet ut.

Yehonatan Yosef, en av de israelske aktivistene, beskyldte palestinerne for å avvise ethvert kompromiss.

– Det er deres problem, sa han og gjorde det klart at de jødiske familiene vil gjøre hva de vil med eiendommene dersom høyesteretts kjennelse er i deres favør.

Onsdag ble 22 palestinere såret i sammenstøtene i nabolaget. Det har vært en rekke slike konflikter om hus og eiendom de siste årene i Sheikh Jarrah-nabolaget, som ligger rett utenfor gamlebyens murer.

Ber Israel stoppe

FNs Midtøsten-utsending Tor Wennesland sier at utviklingen «i forbindelse med utkastelsen av palestinske familier i Sheikh Jarrah og andre nabolag i det okkuperte Øst-Jerusalem er bekymringsfull».

– Jeg oppfordrer Israel til å stanse rivingen av hus og utkastelsene i tråd med forpliktelsene i folkeretten, sa han.

Israel erobret Øst-Jerusalem sammen med resten av Vestbredden i 1967 og annekterte byen, noe som ikke er anerkjent av det internasjonale samfunn.