Fiskestriden rundt Jersey blåser over i denne omgang

NTB

Striden om fiskerettigheter ved Jersey har blåst over i denne omgang. Britene kaller hjem to marinefartøyer, og statsminister Boris Johnson sier seg fornøyd.

Torsdag protesterte 50 franske fiskebåter mot nye fiskeregler ved den selvstyrte britiske øya Jersey, og myndighetene på øya fryktet en langvarig blokade.

Men på ettermiddagen begynte båtene å forlate stedet, og etter et par timer var de hissige franske fiskerne tilbake i Bretagne.

Bakgrunnen for protestene er en strid om fiskerettigheter etter brexit. Nye britiske regler legger begrensninger på franske fiskere som vil operere nær øyene i Den engelske kanal.

Konflikten ble trappet opp fra onsdag til torsdag. Torsdag morgen protesterte rundt 50 franske fiskebåter ved havnen i Saint Helier, hovedstaden på Jersey, mot det de anser som urettferdige regler. De blokkerte havnen og hindret britiske fiskere i å komme ut.

Marinefartøyer

Storbritannia sendte onsdag kveld to marinefartøyer til området for å overvåke situasjonen, og Frankrike svarte med å sende to patruljebåter torsdag morgen. Utpå dagen roet gemyttene seg.

– Gitt at situasjonen er løst i denne omgang, vil patruljebåtene fra den britiske marinen returnere til sine havner i Storbritannia, sa Johnson i en erklæring.

Frankrikes europaminister Clement Beaune gjorde det klart at franskmennene ikke ville la seg skremme av britenes avgjørelse om å utkommandere marinen.

– Vi har ikke noe ønske om en anspent situasjon, men vil ha en rask og fullstendig innføring av brexitavtalen, sa Beaune, som har vært i kontakt med sin britiske motpart, brexitminister David Frost.

Frankrike har også truet med å kutte strømmen til Jersey.

Statsminister Boris Johnson var raskt ute med støtte til myndighetene på Jersey og kritiserte Frankrike for overdrevne trusler. Kvelden før en rekke britiske lokal- og regionalvalg ble marinefartøyene sendt av gårde.

Kjølvannet av brexit

De nye britiske reglene er knyttet til lisenser til fiskere som får operere utenfor Kanaløyene. I praksis legges det begrensninger på hvor båtene kan oppholde seg og hva slags utstyr som kan brukes.

Men i henhold til brexitavtalen mellom Storbritannia og EU må slike nye regler først kunngjøres til EU-kommisjonen. EU anklager nå britene for ikke å respektere avtalen.

Fiskerireglene trådte i kraft 1. mai, og kommisjonen sier den først ble varslet dagen før – noe som var altfor sent.

Fiskeri var et av de vanskeligste temaene i forhandlingene om brexitavtalen. I den fransk-britiske fiskeristriden har temperaturen gradvis økt de siste ukene.