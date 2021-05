IOC med nytt vaksine-grep: Inngår avtale med Pfizer

NTB

Pfizer har inngått avtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å tilby coronavaksine til involverte i Tokyo-OL. Det gleder Gjert Ingebrigtsen.

IOC har tidligere gjort en avtale med en kinesisk vaksine-produsent, men denne vaksinen er ikke godkjent i flere land, blant annet Norge.

Leveringen til OL-involverte skal ifølge legemiddelprodusenten Pfizer og samarbeidspartneren Biontech starte i slutten av mai. Selskapene skal også delta aktivt i koordineringen overfor de nasjonale OL-komiteene.

– Vi forholder jo oss ikke til IOC, men norske myndigheter. Uansett synes jeg dette er positivt nytt. Jo flere som er vaksinert før de kommer til Tokyo, jo tryggere er det for alle, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Han er far og trener til løperne-brødrene Henrik, Filip og Jakob. Pappa Ingebrigtsen har også flere ganger sagt at han retter seg helt etter vaksineprogrammet i Norge, men ønsker sine gutter vaksinert i god tid før OL-avreise.

Skal samarbeide med myndigheter

IOC skriver torsdag at Pfizer donerer et gitt antall doser til bruk for OL-utøverne. De aktuelle vaksinedosene tas angivelig ikke av leveranser som allerede er avtalt med andre land og aktører.

Videre heter det fra IOC at de nasjonale OL-komiteene skal jobbe sammen med myndighetene i sine hjemland og sørge for at «den lokale distribusjonen gjøres i tråd med vaksinasjonsprogrammet og retningslinjene for vaksinering i de enkelte landene».

– Vi kjenner selvsagt til det og sitter i et OL-møte nå, men det er for tidlig å kommentere, sier Olympiatoppens lege Thomas Torgalsen til VG.

– Veldig positivt. Vi ser fram til mer informasjon og avventer hva det vil bety i praksis, skriver toppidrettssjef Tore Øvrebø i en melding til samme avis.

Flere norske utøvere og trenere ønsker seg vaksine, men Olympiatoppen har sagt at det er uaktuelt å sende norske OL-farere forbi noen i vaksinekøen her i landet. Totalt vil den norske OL-delegasjonen være på cirka 200 personer.

I en debatt arrangert av TV 2 i forrige uke sa visepresident Vibecke Sørensen i Norges idrettsforbund at det fortsatt var håp om at de norske OL-utøverne kan ha fått første vaksinedose innen utgangen av mai.

Japansk OL-motstand

IOC ønsker at så mange utøvere, ledere, mediefolk og funksjonærer som mulig er fullvaksinerte før de ankommer Japan og lekene. Men det er hittil ikke stilt noe krav om dette for å delta.

En rekke land har allerede besluttet å gi sine utøvere vaksinetilbud før sommerlekene i Japan, uavhengig av plassering i vaksinekøen. Norge er ikke blant disse.

OL i Tokyo arrangeres i perioden 23. juli til 8. august.

I Japan er motstander mot sommerlekene stor fordi mange innbyggere frykter coronasmitte. For ikke så lenge siden viste spørreundersøkelser at over 70 prosent av japanerne ønsket å avlyse OL.

Nylig ble det innført unntakstilstand i Tokyo og flere andre områder som følge av en ny smittebølge.