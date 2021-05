Colorado, USA: Kvinne drept og delvis spist av svartbjørn

Bjørnen som angrep kvinnen ble senere sporet opp av hunder. Det viste seg å være en svartbjørn med to unger. Alle de tre bjørnene ble skutt. Dette bildet fra 25. juli 2014 viser en svartbjørn i Maine Willdlife Park i New Gloucester, Maine, USA. (AP Photo / Robert F. Bukaty, File)

Da en 39 år gammel kvinne ikke kom tilbake fra en luftetur, ble kjæresten urolig.

Da han oppdaget at hundene var utenfor huset forsto han at noe var galt.

Han startet deretter søk i området han visste at kjæresten pleide å gå tur. I løpet av kort tid fant han kjæresten ille tilredt på en sti.

Mannen ringte umiddelbart 911 for å varsle om hendelsen.

Sporene på funnstedet tydet på at 39-åringen hadde blitt angrepet av en bjørn.

– Bjørneangrep er ekstremt sjeldne

Ifølge en uttalelse fra Colorado Parks and Wildlife (CPW) ble det funnet bjørnelort og hår der kvinnen lå død. Det var også tegn på at bjørnen hadde spist deler av kvinnens kropp, skriver Insider.

Bjørneangrepet skjedde i nærheten av US Highway 550 nær Trimble, nord for Durango, en liten by i det sørvestlige Colorado.

– Bjørneangrep er ekstremt sjeldne. Dette er en tragisk begivenhet og en trist påminnelse om at bjørner er ville og potensielt farlige. Bjørnen ble skutt for sikkerhetsskyld, sier Cory Chick, regionsjef i CPW.

Tre bjørner avlivet



Den mistenkte bjørnen, som anslås å være om lag ti år gammel, ble senere sporet opp av hunder. Det viste seg å være en svartbjørn med to unger. Alle de tre bjørnene ble skutt.

Svartbjørn regnes for å være en rovdyrart i bjørnefamilien og lever hovedsakelig i skogområder. Denne bjørnearten er utbredt fra Alaska til det nordlige Mexico, ifølge Store norske leksikon.

Bjørneangrep er ikke uvanlig i deler av USA, men i delstaten Colorado er det kun fjerde gang et menneske er blitt drept av bjørn på 60 år. De tidligere fatale hendelsene var i juli 1971, i august 1993 og i august 2009.

Skal obduseres for å fastslå dødsårsak



Obduksjon av kvinnen skal ifølge Colorado Parks and Wildlife skje i neste uke. Da vil den offisielle dødsårsaken bli fastslått. Det er også samlet inn DNA fra bjørnene som ble avlivet.

Svartbjørnen er den minste av de nordamerikanske bjørneartene. Den varierer mye i størrelse og regnes som en middels stor til stor bjørn. Hannbjørner veier normalt omkring 81,8-90,9 kilo om våren i Alaska, ifølge Wikipedia.

Fossile funn indikerer at svartbjørnen har eksistert i Amerika i mer enn tre millioner år, i motsetning til brunbjørnen som trolig innvandret fra Russland via Beringstredet for 40.000 år siden.

