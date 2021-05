«Levi’s-gutten» Nick Kamen (59) er død

Bare 18 år gammel ble han verdensberømt etter å ha spilt inn en ikonisk reklame for Levi’s. Så ble han oppdaget av Madonna.

«Det knuser hjertet mitt å vite at du er borte. Du var alltid et så snilt og godt menneske, men du led for mye. Håper du er lykkeligere uansett hvor du er nå», skriver Madonna i en siste hilsen, ifølge Mirror.

Popdronningens samarbeid med den unge sangeren på 1980-tallet ga Nick Kamen hans første hit «Each Time You Break My Heart», skrevet og produsert av Madonna og Stephen Bray.

Vaskeri-reklame



Reklamefilmen ble innspilt i et vaskeri i 1985, og sendte salget av Levi's til å eksplodere i England. Reklamen ble i 2000 kåret til den fjerde beste av de 100 største TV-annonser gjennom tidende. Les mer Lukk

Kamen hadde også suksess med singelen «Loving You Is Sweeter Than Ever», som nådde topp 16 på den britiske singellisten, og førsteplass i Italia. I 1988 toppet han hitlister igjen med låta «Tell Me» hvor også Madonna medvirket.

Nick Kamens egentlig navn var Ivor Neville Kamen, men etter den legendariske Levi's-reklamen gikk han under navnet Nick, skriver BBC.

Reklamefilmen ble innspilt i et vaskeri i 1985, og sendte salget av Levi's-klær til himmels. Reklamen ble i 2000 kåret til den fjerde beste av de 100 største TV-annonser gjennom tidende.

Hylles av kjendiser: «Vi kommer alle til å savne ham»

Madonna. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Etter at dødsfallet ble kjent har flere kjente artister gitt uttrykk for sorg.

«Så trist å høre om bortgangen til Nick Kamen. En av de vakreste og flotteste mennene jeg noensinne har møtt. Han var en elsket venn av datteren min og moren hennes. Vi kommer alle til å savne ham. RIP Nick., skriver bassisten til Duran Duran, John Taylor, ifølge The Guardian.

Artisten Boy George, også kjent fra flere hiter på 80-tallet, og sangeren Tanita Tikaram hyller Kamen på sosiale medier.

Nick Kamen ble født i Harlow i Essex i England i 1962. Han døde tirsdag kveld etter lang tids sykdom.

Les også:Else Michelet er død