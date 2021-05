Republikanere vender seg mot Trump-kritikeren Liz Cheney

NTB

Liz Cheney, den høyest rangerte republikanske kvinnen i Kongressen i USA, kan miste posisjonen sin etter å ha kritisert Donald Trump.

Så sent som ved årsskiftet så det ut til at Cheney (54) hadde en lys framtid i Det republikanske partiet.

Men dette endret seg da hun stemte for å stille Trump for riksrett etter stormingen av Kongressen.

Flere andre partitopper har nå vendt seg mot henne, og Trump selv har tydeligvis lagt henne for hat. Onsdag kalte han henne en tosk og en krigshisser som ikke har noe å gjøre i partiets ledelse.

Cheney sitter i Representantenes hus, hvor hun har posisjonen Conference Chair i den republikanske partigruppen.

Det betyr at hun er den tredje høyeste rangerte republikaneren i Representantenes hus. Hun er også den høyest rangerte republikanske kvinnen i hele Kongressen og datter av tidligere visepresident Dick Cheney.

En annen kvinne forsøker imidlertid å ta hennes plass. 36 år gamle Elise Stefanik – en trofast Trump-støttespiller – håper å kapre posisjonen som Conference Chair.

– Elise Stefanik er et mye bedre valg, og hun har min FULLSTENDIGE og TOTALE støtte, skrev Trump i en uttalelse onsdag.

– Takk, president Trump, for din 100 prosents støtte, svarte Stefanik på Twitter.

Republikanernes øverste leder i Representantenes hus er Kevin McCarthy fra California. Han hevder at mange republikanere er blitt usikre på om Cheney er i stand til å utføre jobben sin.

– Vi er nødt til å jobbe sammen som om vi var én hvis vi skal vinne tilbake flertallet, sa han til TV-kanalen Fox News tidligere denne uken.

Partitoppen Steve Scalise har flagget åpent at han mener Stefanik bør overta for Cheney. En avstemning for å avgjøre striden kan bli holdt bak lukkede dører neste uke, ifølge nyhetsbyrået AP.

Så langt ser det ikke ut til at Cheney vil kjempe hardt for å beholde posisjonen som Conference Chair. Men det virker heller ikke som hun vil trekke seg frivillig.

– Dette handler om hvorvidt Det republikanske partiet skal gjenta løgner om valget i 2020 og prøve å dekke over hva som skjedde 6. januar. Liz vil ikke gjøre det,sier hennes talsmann Jeremy Adler.

Mens mange andre republikanere fortsatt slutter opp om Trump, har Cheney fortsatt å kritisere ham. Hun har gjentatte ganger avvist hans grunnløse påstander om at han tapte presidentvalget i fjor på grunn av valgfusk.

Trump gjentok disse påstandene så sent som onsdag, og han hudflettet Cheney for ikke å akseptere at valgfusk fant sted.

Påstandene om valgfusk bidro til å oppildne Trump-tilhengerne som stormet Kongressen 6. januar. Etterpå var det kun Cheney og ni andre republikanere i Representantenes hus som stemte for å stille Trump for riksrett.

Også i februar ble det gjort et forsøk på å fjerne Cheney fra partiledelsen, men den gang fikk hun støtte fra et flertall av republikanerne i Representantenes hus.

Å overleve avstemningen som er varslet neste uke, blir trolig langt vanskeligere.

