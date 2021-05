Jubel over USA-avgjørelse om vaksiner: – En gamechanger

USAs endrede patentholdning kan bli sentral i den globale kampen mot pandemien, mener Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Her et vaksineringssenter i Mumbai i smitteherjede India. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

NTB

Norsk Folkehjelp jubler over at USAs president Joe Biden åpner for patentunntak av koronavaksiner. – En gamechanger i kampen mot pandemien, sier Redd Barna.

Onsdag ble det kjent at USA støtter en plan om å oppheve patentbeskyttelse på koronavaksiner. Dette vil sette flere land i stand til å produsere koronavaksiner.

–Dette er de beste nyhetene vi har fått på lenge, sier generalsekretær Henriette K. Westhrin i Norsk Folkehjelp i en uttalelse til NTB.

Hun peker på at flere fattige land nå kan få tilgang til flere covid-19-vaksiner.

«Game-changer»

Også Redd Barna er glad for nyheten, som de omtaler som en «game-changer» i den globale kampen mot pandemien. De peker på at kun 0,3 prosent av alle vaksinedosene som er satt i verden, er satt i de verdens fattigste land.

Mens flere vestlige og europeiske land kan glede seg over svært høy vaksinasjonsgrad, ligger nemlig store deler av verden langt etter i vaksineringen. I India løper smitten løpsk, og landet sliter med mangel på vaksiner.

– Situasjonen i India er en skremmende påminnelse om at så lenge det er områder hvor befolkningen ikke er vaksinert, vil det fortsette å komme nye mutasjoner. Vi risikerer at vaksinene ikke virker like godt mot disse, sier utviklingspolitisk seniorrådgiver Kjersti Koffeld i Redd Barna til NTB.

– Ingen er trygge før alle er trygge, understreker hun.

Manglende støtte

I høst fremmet Sør-Afrika og India et forslag om en midlertidig opphevelse av patenter på vaksiner og medisiner i Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Norge er leder av dette rådet, men har sammen med blant annet USA latt være å støtte forslaget. Årsaken er at de har ment det var for vidtrekkende og at det vil sette framtidig forskning og utvikling av vaksiner i fare.

Både Norsk Folkehjelp og Redd Barna sier at de nå forventer at Norge aktivt bruker rollen sin som leder av Trips-rådet for å forhandle fram en løsning som vil oppheve patentet på koronavaksinene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte onsdag at hun synes det var positivt at USA har endret holdning.

– Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter blir en mulig flaskehals, sa hun.