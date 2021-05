Kvinne (47) forsvant i 2020 – funnet i live i fjellene i Utah

En 47 år gammel kvinne ble funnet i ødemarken etter å ha vært savnet i nesten et halvt år. Ifølge politiet skal hun ha overlevd ved å spise gress og mose.

Det var under en leteaksjon i Uinta-Wasatch-Cache nasjonalpark søndag at en drone som ble brukt av mannskapene krasjet. Da de gikk for å hente den fikk de tilfeldigvis øye på teltet som skulle vise seg å tilhøre en kvinne som hadde vært savnet i nærmere seks måneder, skriver New York Post.

Overlevde på gress og mose

Ifølge Utah County Sheriff’s Office, som har valgt å ikke offentliggjøre kvinnens identitet, var hun i overraskende god behold.

– Hun hadde mistet en betydelig mengde vekt og var svak, men hun er åpenbart ressurssterk, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet tror kvinnen med vilje har bosatt seg i fjellheimen og hadde overlevd på den lille maten hun hadde med seg, samt mose, gress og vann fra en elv i området.

Kvinnens bil ble funnet forlatt i nærheten av nasjonalparken i november i fjor.

Bilen ble funnet forlatt i november

Det var i november i fjor at kvinnens bil ble funnet forlatt langs veien ved nasjonalparken. En storstilt leteaksjon ble igangsatt, men kvinnen ble ikke funnet. Den resultatløse leteaksjonen ble omsider avsluttet, og ble ikke gjenopptatt før nylig. Det var da letemannskapene gjorde det overraskende funnet.

De trodde i første omgang at teltet var forlatt, helt til glidelåsen plutselig gikk opp og et hode stakk ut av åpningen. 47-åringen ble fraktet til sykehus for helsesjekk, men politiet anser det ikke som usannsynlig at hun kan velge å dra tilbake ut i skogen.

– Vi ønsker å påpeke at selv om dette er et utradisjonelt valg, så er det ikke ulovlig, sier politiet.

