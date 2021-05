Makabert drap ryster Frankrike

NTB

En 31 år gammel fransk trebarnsmor ble skutt i beina av sin mann og deretter dynket i brennbar væske og påtent, opplyser politiet.

Det makabre drapet fant sted i fullt dagslys i Merignac, ikke langt fra flyplassen i Bordeaux i det sørvestlige Frankrike.

Kvinnen var separert fra sin 44 år gamle mann, og de tre barna på tre, sju og 11 år bodde hos henne. Barna var ikke hjemme da drapet skjedde.

Mannen avfyrte flere skudd etter kvinnen som flyktet nedover gaten, og traff henne i beina. Etter at hun falt sammen, ble hun påtent av mannen, sier politiet.

Drapsmannen ble arrestert etter en halv time i nabodistriktet Pessac. Han var væpnet med en pistol, en luftpistol og et ammunisjonsbelte. Han er siktet både for drapet og for å ha påtent huset til sin separerte kone.