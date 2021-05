To fra opposisjonen oppnevnt til Venezuelas valgkommisjon

NTB

Venezuelas nasjonalforsamling har oppnevnt to medlemmer av opposisjonen til landets valgkommisjon.

Det er første gang siden 2005 at opposisjonen får to plasser i valgkommisjonen som består av fem medlemmer. Den ene av de to er en aktivist som tidligere har vært fengslet.

Hittil har valgkommisjonen bestått av allierte av den sosialistiske regjeringen.

Oppnevnelsen tolkes som nok et forsøk fra president Nicolas Maduros side på å bedre forholdet til USA etter valget av Joe Biden som president. I det siste har Maduro også åpnet for utenlandsk matvarebistand og overført seks fengslede amerikanere til husarrest.

Oppnevnelsen er et resultat av flere uker med forhandlinger mellom regimet og moderate opposisjonelle, noen av dem med bånd til den tidligere presidentkandidaten Henrique Capriles.