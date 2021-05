Den kinesiske raketten Long March 5B går ukontrollert i bane rundt jorden – kan treffe befolket område

Jorden står i fare for at det vil regne rakettdeler etter at Kina skjøt en av sine største raketter ut i verdensrommet.

Onsdag skjøt Kina en av sine største raketter, Long March 5B, opp i verdensrommet som den første av flere moduler. Planen er å danne en ny romstasjon.

Under oppskytningen slapp Long March 5B av en hjelperakett. Planen var at denne skulle falle ned på et forhåndsbestemt sted i sjøen, men i stedet havnet den 21 tonn tunge rakettdelen i jordens omløpsbane.

Nå beveger den seg i bane rundt planeten vår, ukontrollert, skriver Business Insider.

Umulig å forutse

Spacenews, som følger Kinas romvirksomhet, mener det er stor sannsynlighet for at rakettdelen vil komme tilbake til jorden, ettersom den trekkes mot jordens atmosfære.

Vi står i fare for at raketten vil styrte mot et befolket område i løpet av de neste dagene eller ukene, skriver nettstedet.

Når eller hvor delene vil treffe jorden er umulig å forutse.

Dersom rakettdelene skulle entre jordens atmosfære vil dette være det største tilfelle av sitt slag.

– Uakseptabelt

Kina har skutt opp en Long March 5B tidligere, og i mai i fjor regnet det rakettdeler ned i Atlanterhavet. Den gangen beskrev NASA hendelsen som svært farlig, og uttalte ifølge Aftonbladet at det kun var marginer som gjorde at rakettdelene ikke havnet i USA istedet for Atlanterhavet.

– Med de standardene vi opererer med i dag mener jeg det er helt uakseptabelt å la en hjelperakett entre jordens atmosfære ukontrollert, sier astronom Jonathan McDowell til Spacenews.

Videre forteller han at det siden 1990 ikke har blitt skutt opp noe over ti tonn som bevisst har blitt etterlatt i rommet med fare for å vende ukontrollert tilbake til jorden.