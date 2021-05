Skotsk valg kan styrke kravet om uavhengighet

Skottene har vernet om sin kultur, historie og identitet også som del av det forente britiske kongedømmet. Torsdag går de til urnene i et valg der løsrivelse igjen blir en viktig sak. Illustrasjonsfoto: Scott Heppell / AP / NTB

NTB

Når skottene går til valg, er løsrivelse fra Storbritannia et hovedtema, men mange mener det spørsmålet må vente til koronakrisen er over.

Nasjonalistpartiet SNP og leder Nicola Sturgeon går til valg på at de vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet i 2023. Dersom velgerne torsdag gir henne flertall i nasjonalforsamlingen, vil ikke Boris Johnson stå uten en demokratisk eller moralsk begrunnelse for å si nei til folkeavstemning, sier hun.

Den britiske regjeringen må nemlig gi sitt samtykke, noe Johnson så langt har sagt er uaktuelt. Han mener avstemningen i 2014 var en mulighet man får én gang i løpet av en generasjon.

Usikkert utfall

Det er ikke godt nok for mange skotter, særlig dem som føler at de har blitt dratt med ut av EU mot sin vilje. I 2014 stemte 55 prosent av skottene nei til å bryte ut av Storbritannia. Året etter sa 62 prosent nei til brexit og gikk dermed mot flertallet på landsbasis.

– Med alle våre talenter og ressurser, burde Skottland trives og være en pådriver i Europa, i stedet tvinges vi til å stå på sidelinjen, sa Sturgeon i 2019.

Selv om mange bruker brexit som argument for løsrivelse, er det ikke gitt at det ville blitt flertall i en ny avstemning. En meningsmåling denne uken viser at 49 prosent ville stemt nei dersom det var folkeavstemning nå, mens 42 prosent ville stemt ja til skotsk selvstendighet.

Utfordrere

Sturgeon er heller ikke den eneste som går til valg for løsrivelse. Hennes forgjenger som førsteminister og tidligere partifelle Alex Salmond har startet et nytt parti – Alba, det gæliske navnet på Skottland – med løsrivelse som nærmest eneste sak.

Også De grønne er for uavhengighet. De er også mer velkomne i SNP. 72 prosent av SNPs velgere er positive til et samarbeid, mens 55 prosent er negative til å samarbeide med Alba.

Setter pandemi først

Partiene som fortsatt vil at Skottland skal være en del av det britiske fellesskapet de formelt har tilhørt siden 1707, frykter at en ny folkeavstemning vil skade gjenreisingen etter pandemien.

Douglas Ross, lederen for de skotske konservative – et parti som ikke har vært i flertall siden midten av forrige århundre – mener det vil være «en distraksjon» å stemme over uavhengighet igjen.

Hans kollega i Labour, Anas Sarwar sier Skottland trenger «politikere som vil samle oss som land, ikke splitte oss».

De to partiene har til sammen færre plasser i det skotske parlamentet enn SNPs 61. Og tross motstand fra den tidligere lederen, ligger sistnevnte an til å dominere på valgdagen og kan gå fram fra dagens 61 mandater til 70. Da vil SNP ha rent flertall i nasjonalforsamlingen, der det er 129 seter.