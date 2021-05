Mexico gir mayaene en offisiell beklagelse

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador, her avbildet tidligere i vår, gir en beklagelse til mayafolket for overgrep. Foto: Fernando Llano / AP / NTB

NTB

Mayaene får en offisiell beklagelse fra Mexico for overgrepene urfolket ble utsatt for i flere århundre.

President Andres Manuel Lopez Obrador kommer med beklagelsen som del av flere markeringer myndighetene har planlagt i forbindelse med at det er 500 år siden den spanske erobringen.

– Vi vil gi vår mest oppriktige beklagelse til mayafolket for de forferdelige overgrepene de er blitt utsatt for av enkeltpersoner, nasjonale og utenlandske myndigheter, sier Lopez.

Han legger til at overgrepene fant sted i tre århundrer med kolonimakt og to århundrer som et selvstendig Mexico.

Presidenten nevner kastekrigen mellom 1847 og 1901 da mayaer gjorde opprør mot undertrykkingen. Det er anslått at 250.000 mistet livet i krigen.

– Vi beklager til mayafolket i Mexico for uretten gjort mot dem i historien, og for diskrimineringen de fortsatt er ofre for i dag, sier innenriksminister Olga Sanchez.