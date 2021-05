Ghislaine Maxwell-saken utsatt

NTB

Rettssaken der Ghislaine Maxwell står tiltalt for menneskehandel og seksuelle overgrep, er blitt utsatt til høsten.

Maxwell, tidligere partner og venn av avdøde Jeffrey Epstein, har erklært seg ikke skyldig i de seks tiltalepunktene, som omhandler menneskehandel og medvirkning til seksuelle overgrep.

Rettssaken mot henne skulle egentlig starte i juli, men domstolen har nå flyttet saken til høsten for å gi forsvarerne mer tid til å forberede seg.

Det skjer etter at påtalemyndigheten utvidet tiltalen til å inkludere menneskehandel. Maxwell anklages for å ha lokket unge jenter i hendene på milliardæren Epstein, som ble funnet død i fengselscellen sin i august i fjor. Han var anklaget for en rekke seksuelle overgrep.

Forholdene Maxwell står tiltalt for, fant sted mellom 1994 og 2004. Fire jenter skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, og to av dem var 14 år da forholdene som er omtalt fant sted.