Hæren i Kongo har tatt kontroll over to regioner

Kongos president Felix Tshisekedi har erklært unntakstilstand i to regioner øst i landet.

Hæren og politiet har tatt over kontrollen over de sivile myndighetene i to regioner i Kongo der det er erklært unntakstilstand.