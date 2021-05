Biden firedobler flyktningekvoten

President Joe Biden hever grensen for hvor mange flyktninger USA kan ta imot. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

President Joe Biden hever formelt grensen for hvor mange flyktninger USA kan ta inn fra 15.000 til 62.500.

Biden har vært under kritikk fra egne partifeller fordi han har brukt tid på å gjøre noe med grensen på 15.000, som ble satt av Trump-administrasjonen.

Selv om Biden har fjernet flere begrensninger, har rådgiverne hans hevdet de ikke mente det var nødvendig å heve grensen.

I en uttalelse sier Biden at han hever den historisk lave grensen fordi den ikke reflekterer USAs verdier som en nasjon som støtter flyktninger og ønsker dem velkommen.

– Det er viktig å gjøre dette for å fjerne enhver tvil blant flyktninger som har lidd så mye, og som spent venter på at deres nye liv kan starte, sier Biden.

Han legger til at det ikke er mulig for USA å nå antallet på 62.500 i år, på grunn av pandemien og et begrenset mottakssystem. Målet er å øke grensen ytterligere til 125.000 i årene som kommer.