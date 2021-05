Kirkens Nødhjelp om våpeneksport til Emiratene: – Svært alvorlig

NTB

Kirkens Nødhjelp reagerer kraftig etter at det ble kjent at UD i et gradert dokument innrømmer at de tillot våpeneksport til Emiratene, tross advarsler.

– Det er svært alvorlig at Utenriksdepartementet hadde en mistanke om at norsk våpen og ammunisjon ble brukt i Jemen, uten å sette en stopper for denne eksporten. Det har kommet varsler om brudd på humanitærretten i Jemen siden juli 2015, likevel har våpeneksporten fra Norge fortsatt, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Søndag skrev Aftenposten at Utenriksdepartementet (UD) tillot omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Det skjedde til tross for at det forelå FN-rapporter som konkluderte med at Emiratene deltok i en intervensjon i Jemen som begikk klare brudd på folkeretten.

Aftenposten har fått tilgang til et vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport, som UD har gradert. Både Riksrevisjonen og Kontrollkomiteen på Stortinget har bedt om at det offentliggjøres.

– Utad har UD sagt at norske våpen ikke er blitt brukt i den brutale borgerkrigen i Jemen. Interne UD-notater avslører at UD hadde klar mistanke om at norsk våpen og ammunisjon ble brukt i Jemen, skriver avisa.

Betydelig risiko

Krigen i Jemen beskrives av FN som den verste humanitære krisen i vår tid. Tre millioner mennesker er drevet på flukt og over 112.000 er drept.

I sin rapport , som ble offentliggjort 2. februar, konkluderte Riksrevisjonen med at det er en betydelig risiko for at norsk krigsmateriell havner i Jemen, og ga kritikk til Utenriksdepartementet og andre etater for manglende vurderinger og oppfølging av mottakerland for våpeneksport.

Det ble åpnet for eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater i 2009, og eksporten pågikk fram til regjeringen først suspenderte den i 2016, og deretter stoppet den i desember 2017, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Vi er alle enige om at vi ikke ønsker at norske våpen eller annet forsvarsmateriell skal brukes i krigen i Jemen, sier hun til NTB.

Ifølge statsråden foreligger det ikke informasjon om at norsk forsvarsmateriell er brukt i denne krigen.

– Vi har hatt full åpenhet overfor Stortinget og Riksrevisjonen i denne saken og har vært opptatt av at de har hatt et godt grunnlag for sin behandling, inkludert all den graderte informasjonen, uttaler Søreide.

– Lemfeldig eksportkontroll

Røde Kors mener at avsløringen viser at kontrollen med norsk våpeneksport er altfor dårlig.

– Dessverre er eksemplet fra eksporten til Emiratene ikke uttrykk for svikt i en enkelttilfellet, men uttrykk for en mangelfull og tidvis lemfeldig eksportkontroll, slik Riksrevisjonen påpekte i sin rapport fra februar i år, sier Ivar Stokkereit, som er leder for enhet for folkerett i Røde Kors.

Røde Kors mener at Stortinget må på banen og sette tydeligere grenser for norsk eksportkontroll.

– Dersom ikke Stortinget eller departementet selv tar grep, vil vi ende opp med flere slike tilfeller også i fremtiden. Så her har norske myndigheter lite å være stolte av, mener Stokkereit.

SV: – Tynn hemmeligholdsbegrunnelse

– SV kommer til å ta opp denne saken igjen når den kommer til behandling. Vi krever en ekstern gjennomgang av eksporten til landene som har deltatt i Jemen-krigen, og en helhetlig gjennomgang av eksportkontrollregimet, sier SV-leder Audun Lysbakken, som lenge har vært kritisk til våpeneksporten.

SV-leder Audun Lysbakken er sterkt kritisk til Utenriksdepartementet Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han legger til at SV er kritiske til at gradert informasjon lekkes, men mener begrunnelsen for hemmelighold er svært tynn.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt mener regjeringen og UD har handlet mot bedre vitende.

– Det har ikke manglet på advarsler fra embetsverket i UD. Den politiske ledelsen i UD har ansvaret for at eksporten fikk fortsette mens Emiratene deltok i den brutale borgerkrigen i Jemen, sier Huitfeldt til NTB.